أذربيجان تقدم الى أوبك مؤشرات استخراجها اليومي للنفط

باكو، 12 يوليو، أذرتاج

قدمت أذربيجان مؤشرات استخراجها اليومي للنفط الى منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك لشهر يونيو الماضي.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الطاقة أن حجم استخراج النفط اليومي خلال شهر يونيو الماضي في أذربيجان كان عند 792 ألف برميل. وجاء في البيان ان 739 ألف برميل من الحجم المذكور هو من نصيب النفط الخام و53 ألف برميل من حصة المكثفات.

ويوضح البيان ان البلد صدر 622 ألف برميل من النفط الخام و53 الف برميل من المكثفات و12 ألف برميل من المنتجات النفطية يوميا.

وسلمت وزارة الطاقة مؤشرات شهر يونيو الى اللجنة الفنية المشتركة للجنة الرقابة المشتركة للمنظمة.

يذكر ان حجم الاستخراج اليومي للنفط خلال شهر يناير كان عند 6ر814 ألف برميل وفي شهر فبراير 806 الف برميل وفي مارس 794 الف برميل وفي أبريل 7ر785 الف برميل وفي مايو 801 الف برميل.