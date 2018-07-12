زيادة تصدير النفط والمنتجات النفطية من أذربيجان في نصف العام

باكو، 12 يوليو / تموز، (أذرتاج)

تم تصدير 13 مليونا و564 ألف و784 طن من النفط الخام والمعادن القارية من أذربيجان خلال الفترة من يناير إلى يونيو من العام الحالي. وبلغت قيمة النفط والمنتجات النفطية المصدرة خلال ستة أشهر 6 مليارات و945 مليونا 438 ألف دولار أمريكي، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك.

يذكر أنه تم تصدير 9 ملايين و707 ألف و174 طن من النفط الخام من أذربيجان في النصف الأول من العام الماضي وبلغت تكلفة تصدير النفط 3 مليارات و839 مليون و227 ألف دولار.