زيادة تصدير المنتجات النفطية من أذربيجان في النصف الأول من العام

باكو، 12 يوليو / تموز، (أذرتاج)

تم تصدير 548 ألف و24 طن المنتجات النفطية من أذربيجان في الفترة ما بين يناير ويونيو من العام الحالي.

وبلغت قيمة النفط والمنتجات النفطية المصدرة خلال ستة أشهر 282 مليون و794 ألف دولار أمريكي، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك.

يذكر أنه تم تصدير 380 ألف و224 طن من النفط الخام من أذربيجان في النصف الأول من العام الماضي وبلغت تكلفة تصدير النفط 145 مليون و997 ألف دولار.