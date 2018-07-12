وزيرا الخارجية والدفاع الأذربيجانيان يلتقيان وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين في بروكسل
AzerTAg.az
١٢.٠٧.٢٠١٨ [١٦:٤٦]
بروكسل، 12 يوليو / تموز، (أذرتاج)
أفاد مراسلنا الخاص أن وزيري الخارجية والدفاع الأذربيجانيان ألمار محمدياروف وذاكر حسنوف يلتقيان وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين مايك بومبيو وجيمس ماتيس في بروكسل.
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