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    سياسة


    وزيرا الخارجية والدفاع الأذربيجانيان يلتقيان وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين في بروكسل

    ١٢.٠٧.٢٠١٨ [١٦:٤٦]

    بروكسل، 12 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    أفاد مراسلنا الخاص أن وزيري الخارجية والدفاع الأذربيجانيان ألمار محمدياروف وذاكر حسنوف يلتقيان وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين مايك بومبيو وجيمس ماتيس في بروكسل.

    AZERTAG.AZ :وزيرا الخارجية والدفاع الأذربيجانيان يلتقيان وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين في بروكسل
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    وزيرا الخارجية والدفاع الأذربيجانيان يلتقيان وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين في بروكسل