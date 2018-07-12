الرئيس إلهام علييف يحضر اجتماع مجلس حلف شمال الأطلسي في بعثة "الدعم الحازم" للناتو في بروكسل
AzerTAg.az
١٢.٠٧.٢٠١٨ [١٦:٠٦]
بروكسل، 12 يوليو / تموز، (أذرتاج)
عقد اليوم في بروكسل اجتماع مجلس حلف شمال الأطلسي في بعثة "الدعم الحازم" بمشاركة رؤساء الدول والحكومات الشريكة وشركاء التشغيل المحتملين المساهمة في العمليات التي يقودها الناتو في أفغانستان.
أفاد مراسلنا الخاص أن رئيس جمهورية أذربيجان شارك في ذلك الاجتماع.
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