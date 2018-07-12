وزارة الإنتاج الحربي يوقع مع شركة "آيروناوتيكس" الإسرائيلية بروتوكولا حول الصناعة المشتركة لأنظمة الطيران بدون طيار

باكو، 12 يوليو (أذرتاج).

تم التوقيع بين وزارة الإنتاج الحربي الأذربيجانية وشركة "أيروناوتيكس" الإسرائيلية على بروتوكول نية للصناعة المشتركة لأنظمة الطيران الحديثة بدون طيار.

أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية (أذرتاج) أن البروتوكول وقع في إطار لقاء جرى بين نائب وزير الإنتاج الحربي الاذربيجاني يحيى موسايف ورئيس مجلس إدارة الشركة يديدا يعاري والوفد المرافق له.

هنأ يحيى موسايف رئيسَ مجلس الإدارة يديدا يعاري بمناسبة تعيينه لهذا المنصب متمنيا له نجاحات.

تحدث الطرفان في اللقاء عن النشاط الناجح لمؤسسة "آزاد سيستمس" المشتركة AZAD Systems المتخصصة في صناعة أنظمة الطيران المختلفة بدون طيار في أذربيجان على أساس المشروع المشترك بين الوزارة والشركة.