    • / اقتصاد

    اقتصاد


    سعر برميل النفط

    ١٣.٠٧.٢٠١٨ [١١:٠٠]

    باكو، 13 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    تغيرت أسعار برميل النفط بمختلف الاتجاهات في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 74.75 دولارا بانخفاض مسجل عند 3.17 دولارا.

    تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 74.27 دولارا في بورصة لندن بعد انخفاضها قدر 0.18 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 70.35 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعها 0.02 دولارا.

    AZERTAG.AZ :سعر برميل النفط
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٤.٠٧.٢٠١٨ [١٣:٥‎٦]
    ارتفاع سعر النفط الأذربيجاني
    ١٤.٠٧.٢٠١٨ [١١:٣٦]
    ارتفاع سعر برميل النفط
    ١٣.٠٧.٢٠١٨ [١٨:٤١]
    لحام 94 % من خط أنابيب الغاز تاب في اليونان وألبانيا
    ١٢.٠٧.٢٠١٨ [١٦:٠٥‎]
    زيادة تصدير المنتجات النفطية من أذربيجان في النصف الأول من العام
    سعر برميل النفط