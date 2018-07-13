الرئيس الأذربيجاني يلتقي وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني (تحديث)

باكو، 13 يوليو (أذرتاج).

التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني سید حسن قاضی‌زاده هاشمی والوفد المرافق له.

أفادت وكالة أذرتاج ان الوزير حسن قاضی‌زاده هاشمي نقل تحيات الرئيس الإيراني حسن روحاني الى رئيس جمهورية أذربيجان. وقال ان العلاقات الثنائية بين البلدين تزداد قوة بفضل مساعي الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس الإيراني حسن روحاني.

قال الرئيس إلهام علييف ان العلاقات الثنائية بين أذربيجان وإيران تتطور بنجاح في كافة المجالات، بما فيها الصحة. وأضاف الرئيس علييف أن لقاءاته مع نظيره الإيراني شهدت مناقشة مسائل التعاون في مجال الصحة أيضا.

أعرب الرئيس إلهام علييف عن شكره على تحيات الرئيس الإيراني حسن روحاني فيما طلب من الوزير الإيراني نقل تحياته اليه أيضا.