بوردين يعبر عن ارتياحه من الفوز على أويبست الهنغاري

باكو، 13 يوليو، أذرتاج

قال روبيرتو بوردين إنني مرتاج جدا من النادي والنتيجة وأهنئ اللاعبين الذين وجدوا قوة للاسترداد بعد هدف مبكر.

أفادت أذرتاج أن هذه الكلمات قالها المدير الفني روبيرتو بوردين لنادي نفطجي باكو الذي تغلب على أويبست الهنغاري بحساب 3-1 في مباراة منظمة على ملعب دالغا ارينا بضاحية باكو في المرحلة الأولى التأهيلية لدوري أوروبا لكرة القدم مساء الأمس.

وابلغ المدرب الإيطالي أن المباراة أصبحت طريفة بالنسبة لنا وما قلت فرصنا أيضا حتى تمكننا من تسجيل 3 اهداف لتحويل المباراة لصالحنا.

ورفع المدرب شكره لمشجعين على دعمهم المستمر للنادي.

يذكر ان مباراة الإياب بين الناديين ستقام في 19 يوليو على ملعب فيرينج شوشا في مدينة بودابست عاصمة هنغاريا. وسيلتقي فائز الزوج بنادي إشبيلية الإسبانية بالمرحلة التالية.