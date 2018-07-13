إيران قد تستأجر أحد المستشفيات الخاصة في أذربيجان

باكو، 13 يوليو (أذرتاج).

قد تستأجر إيران أحد المستشفيات الخاصة في أذربيجان.

أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية (أذرتاج) نقلا عن وزارة الاقتصاد الأذربيجانية ان وزير الاقتصاد والرئيس المشارك الأذربيجاني للحنة الحكومية الاقتصادية والتجارية والإنسانية بين جمهورية أذربيجان وجمهورية إيران الإسلامية شاهين مصطفايف التقى وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني سید حسن قاضی‌زاده هاشمی والوفد المرافق له.

تحدث الوزير الأذربيجاني في اللقاء عن تطور العلاقات بين الدولتين في مختلف المجالات الاقتصادية، بما فيها التجارة والنقل والصحة والصناعة والطاقة والزراعة والسياحة والجمارك وغيرها. قال الوزير مصطفاي فان الأعمال في إنشاء مصنع "كاسبيان فارميد" المشترك للمنتجات الصيدلية مع إيران مستمرة. علاوة على ذلك، يمكن إقامة علاقات مع مؤسسات إنتاج الأدوية الإيرانية الأخرى في هذا المجال.

أضاف شاهين مصطافايف أن أذربيجان تبدي أهمية للتعاون مع إيران في مجال الصحة إلى جانب المجالات الأخرى. وذكر ان رؤساء العديد من مؤسسات التعليم العالي المتخصصة في الطب لإيران زاروا جمهورية أذربيجان وتم التوقيع على مذكرة بين جامعة الطب الأذربيجانية وجامعة تبريز الطبية.

كذلك نوقشت في اللقاء مسائل متعلقة بالإنتاج المشترك للأدوية في أذربيجان والتنظيم المشترك لعمل العلاج وإجراء دراسات علمية مشتركة في الصحة وإعداد كوادر طبية واستئجار إيران احد المستشفيات الخاصة في أذربيجان وغيرها من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه قدم وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني معلومات عن آخر تطورات في مجال الصحة في بلاده مشيدا بأهمية إنشاء مصنع مشترك لإنتاج الأدوية.