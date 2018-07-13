فتح 21 ملفا جنائيا بحق نادين سافرا للإرهاب إثر محاولة اغتيال محافظ مدينة كنجة

باكو، 13 يوليو، أذرتاج

قالت أجهزة إنفاذ القانون في بيان إنها باشرت 21 ملفا جنائيا بحق الذين نادوا علانية للإرهاب إثر محاولة اغتيال محافظ مدينة كنجة ائلمار ولييف وتم القبض على 3 أشخاص على ذمة التحقيق حتى الأن.

أفادت أذرتاج عن البيان أن عمليات البحث والتحري عن سائر المتورطين في الجرائم مستمرة.

كما تطلب المشتبه بهم في التورط في الجرائم المذكورة دوليا بما انهم مقيمون في الخارج.

كما قضت المحاكم الإدارية بالسجن بحق 25 شخصا دعوا لتحركات غير شرعية.