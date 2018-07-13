الرئيس علييف: المجرمون والواقفين وراءهم لن ينالوا منالهم

باكو، 13 يوليو، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف إن المجرمين والواقفين رواءهم لن ينالوا منالهم الماكر ولن يمكن دولة أذربيجان وشعب أذربيجان من ذلك والشعب الأذربيجاني كافة قد أدان إدانة لا لبس ولا مواربة فيها هذه الجرائم الدموية معبرا عن كراهيته ضد مرتكبي هذه الجرائم.

أفادت أذرتاج عن الرئيس علييف قوله في كلمة ألقاها في اجتماع طارئ عقده اليوم 13 يوليو بمشاركة رؤساء وقادة أجهزة إنفاذ القانون للجمهورية إن دولة أذربيجان تنفذ مهامها التي تقع عليها تنفيذا مجدا: عصبة إجرامية حيدت وتستمر عمليات البحث والتحري. وسيعاقب كل مجرم تورط في هذه الجرائم وقد وضعت هذه المهمة أمام أجهزة إنفاذ القانون وإنني على يقين من توصلنا الى ذلك.