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    سياسة


    الرئيس إلهام علييف: يوفر الأمن في أذربيجان بأعلى مستوى

    ١٣.٠٧.٢٠١٨ [١٩:٣٨]

    باكو، 13 يوليو، أذرتاج

    قال الرئيس إلهام علييف إن الأمن في أذربيجان يتم توفيره بأعلى مستوى وعلى نطاق العالم أذربيجان أحد البلاد الأكثر أمنا ويعيش الشعب الأذربيجاني في ظروف السلام والأمن والأمان ويبني ونبذل كل ما في وسعنا من اجل معيشة الشعب الأذربيجاني المريحة.

    أفادت أذرتاج عن الرئيس علييف قوله في كلمة ألقاها في اجتماع طارئ عقده اليوم 13 يوليو بمشاركة رؤساء وقادة أجهزة إنفاذ القانون للجمهورية إن أذربيجان دولة عصرية تتطور بسرعة اليوم على نطاق العالم مشددا على ان "قدرتنا تزداد يوما لآخر وتتقوى إمكاناتها يوما لآخر سواء في مجال السياسة والدبلوماسية والاقتصاد والعسكرية وميادين القتال وملاعب الرياضة والاجتمانعية. ولم يكن هناك بلدٌ ثان نما مثلما نمت بسرعة أذربيجان من حيث التنمية الاقتصادية خلال مدة 15 سنة أخيرة. فلذلك، البتة، تلجأ القوى التي تريد القاء ظل على انجازاتنا والتأثير على سياستنا الى ممارسة أساليب مختلفة وتمارس ضدنا حملات قذرة حملات التشويه والافك والبهتان. ولا فائدة لتلك الحملات التي بنيت على الكذب والافتراء. والشعب الأذربيجاني لا تثق في هذه الأكاذيب والافتراءات. بل يعتمد على قيادته. والانتخابات الرئاسية المقامة هذا العام قد برهنت ذلك علانية للمرة التالية امام العالم برمته".

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