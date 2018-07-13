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    الرئيس علييف: اجتماع قمة الناتو ثبت مرة أخرى مدى الاحترام العالي الذي تحظى به أذربيجان

    ١٣.٠٧.٢٠١٨ [١٩:٤٤]

    باكو، 13 يوليو، أذرتاج

    قال الرئيس إلهام علييف إننا تمارس ضدنا حملة التشويه الإعلامية المدارة من مراكز خارجية شتى ولا تعود هذه بفائدة وبضع من المنظمات غير الحكومية التي تطلق عل نفسها اسم المدافع عن حقوق الإنسان يمارس ضد أذربيجان حملات الإفك والبهتان ليل نهار. ولم يكن لذلك أي تأثير داخل البلد ولا خارجه.

    أفادت أذرتاج عن الرئيس علييف قوله في كلمة ألقاها في اجتماع طارئ عقده اليوم 13 يوليو بمشاركة رؤساء وقادة أجهزة إنفاذ القانون للجمهورية إن علاقاتنا الخارجية تزداد توسعا مشددا على ان اجتماع القمة المنعقد هذه الأيام للناتو قد برهن للمرة التالية مدى الاحترام العالي الذي تحظى به أذربيجان التي هو بلدٌ يملك الاحترام العالي اليوم على نطاق العالم.

    AZERTAG.AZ :الرئيس علييف: اجتماع قمة الناتو ثبت مرة أخرى مدى الاحترام العالي الذي تحظى به أذربيجان
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