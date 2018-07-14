دخول تعديلات على قانون الهجرة حيز التنفيذ وتسمح للأجانب بالبقاء في أراضيها أكثر من 10 أيام بدون تسجيل حسب مكان الإقامة

باكو، 14 يوليو (أذرتاج).

صادق رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف على القانون حول التعديلات على قانون الهجرة ودخلت حيز التنفيذ.

أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية (أذرتاج) نقلا عن جهاز الدولة للهجرة انه بناء على التعديل على المادة الـ21 لقانون الهجرة، منذ الآن وصاعدا ستسجل لدى الهجرة من حيث مكان الإقامة أسماء الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية الراغبين في البقاء في ارض أذربيجان اكثر من 15 يوما منذ قدومهم البلد، بدلا من مدة 10 أيام كانت مادة القانون قد نصت عليها قبل تعديلها.