ارتفاع سعر النفط الأذربيجاني
AzerTAg.az
١٤.٠٧.٢٠١٨ [١٣:٥٦]
باكو، 14 يوليو / تموز، (أذرتاج)
ارتفع سعر برميل النفط من جديد في الأسواق العالمية.
أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 76.85 دولارا بارتفاع مسجل عند 2.1 دولارا.
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