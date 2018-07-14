باكو، 14 يوليو / تموز، (أذرتاج) ارتفع سعر برميل النفط من جديد في الأسواق العالمية. أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 76.85 دولارا بارتفاع مسجل عند 2.1 دولارا.

AZERTAG.AZ : ارتفاع سعر النفط الأذربيجاني

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