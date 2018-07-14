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    ارتفاع سعر النفط الأذربيجاني

    ١٤.٠٧.٢٠١٨ [١٣:٥‎٦]

    باكو، 14 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    ارتفع سعر برميل النفط من جديد في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 76.85 دولارا بارتفاع مسجل عند 2.1 دولارا.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع سعر النفط الأذربيجاني
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