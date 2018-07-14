زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب تايوان
AzerTAg.az
١٤.٠٧.٢٠١٨ [١٧:٣٣]
باكو، 14 يوليو / تموز، (أذرتاج)
ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر تايوان.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة ريا نوفوستي للأنباء أن مركز الزلزال يبعد نحو 26 على بعد كم من شمال تايتونق وعلى عمق 10 كيلومترات.
لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية.
يذكر أن الزلزال بقوة 6.5 درجات وقع قريب من مدينة خواليان لتايوان في شهر فبراير للعام الجاري.
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