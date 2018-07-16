هيئة الإحصاء تعلن ازدياد عدد المأجورين ورواتبهم

باكو، 16 يوليو، أذرتاج

قالت هيئة الإحصاء إن عدد العاملين المأجورين في اقتصاد البلد إلى أول يونيو هذا العام بلغ 4ر1545 أجير وزيادة وصلت نسبتها الى 3ر1 في المائة قياسا الى الفترة ذاتها من العام الماضي ومنهم 8ر886 ألف مأجور في القطاع الحكومي 6ر658 ألف مأجور في القطاع الخاص من الاقتصاد.

ونقل مراسل أذرتاج عن تقرير الهيئة أن 5ر21 في المائة منهم كانوا موظفين بمجالات التعليم و 9ر18 في المائة في التجارة وترميم وإصلاح المراكب النقلية و 2ر13 في المائة في الصناعة و5ر8 في المائة في خدمات الصحة والاجتماعية للسكان و0ر7 في المائة في إدارة الدولة والدفاع والضمان الاجتماعي و0ر7 في المائة في الإنشاء والبناء و6ر4 في المائة في النقل والمستودعات والتخزين و4ر3 في المائة في الفعاليات المهنية والعلمية والفنية و1ر3 في المائة في الزراعة وزراعة الغابة وصيد الأسماك و6ر1 في المائة في المالية والتأمين 2ر11 في المائة في سائر مجالات الاقتصاد.

كما نوهت الى بلوغ الراتب الشهري المتوسط الاسمي للمأجورين خلال يناير – مايو في اقتصاد البلد 0ر541 مانات بنمو بلغ 0ر4 في المائة قياسا إلى الفترة نفسها من العام الماضي.