مجلة "الرجل" المصرية: إذا كنت تبحث عن الاسترخاء.. استمتع بسحر الطبيعة في أذربيجان

باكو، 16 يوليو (أذرتاج).

بثت مجلة "الرجل" المصرية في صفحتها مقالا تحت عنوان إذا كنت تبحث عن الاسترخاء.. استمتع بسحر الطبيعة في أذربيجان. تعيد وكالة أذرتاج نشرها:

"سحر الطبيعة وهدوئها المُريح دائما ما يُشكل هدف الباحث عن الاسترخاء والهروب من ضغوط الحياة اليومية بصخبها وضجيجها، كونها أفضل الوسائل التي أوجدها الله للحصول على الراحة والاسترخاء الجسدي والروحاني، فإذا كنت تفكر في قضاء عُطلة سعيدة تجدد خلالها نشاطك وحيويتك، فابتعد عن ضجيج المدن الواسعة وصخبها واستبدل كل ذلك بخرير الأنهار وزقزقة العصافير بين أحضان الطبيعة الجبلية الخلابة في أذربيجان، التنزه في أذربيجان سيمنحك فرصة ذهبية التعرف على طبيعتها الجبلية الساحرة، ففي محافظة قوبا يستقبلك جبل جوديال، الواقع بالقرب من قرية قريز الجبلية، كما سيجذبك جبل شهداغ ويحالفك الحظ لرؤية هذه الأحصنة وهي تجري بحريةٍ أثناء انشغال الرعاة بأغنامهم.

وإذا شعرت بالتعب وحاولت الاسترخاء قليلا يمكنك أن تستلقي على العشب النضر في أعالي القرية الجبلية، سولوت، التي تقع في مقاطعة إسماعيللي، أما إذا كنت من الراغبين في تعلم تاريخ أذربيجان فستجد نفسك أمام قمة جبل بازاردوزي أعلى جبل في أذربيجان، لترى اللوحة التذكارية التي نُصبت للاحتفاء بـ أكيف رستاموف، أحد أبرز متسلقي الجبال الأذربيجانيين، الذي توفي في عام 2009. ونقشت على اللوحة عبارة: "تركت قلبي على هذه الجبال".

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أبرز الأماكن السياحية في أذربيجان

قصر الشروانشاهانيين

يقع في وسط المدينة، ويعد أكبر المعالم الباقية من العهد الشرواني، يحوي عدَّة أبنية من ضمنها القصر الرئيسي والديوان وأضرحة الحكَّام ومسجد الشاه وضريح السيّد يحيى الباكوي وصهريج مائي وبقايا حمَّام.

ظهر القصر على وجه وقفا العملة الورقيَّة من فئة 10,000 منات منذ عام 1994م حتى عام 2006م، وعلى ورقة العشر منات الصادرة عام 2006 م.

مسجد بيبي هيبة

بُعرف محليا باسم مسجد فاطمة، شُيد البناء الأصلي خلال القرن الـ13 على يد الشروان شاه فروخ زاده الثاني، أمَّا المبنى الحالي فقد أُنشأ خلال عقد التسعينيَّات من القرن العشرين، بعد أن قام البلاشفة بهدم البناء الأصلي في سنة 1936م، الأمر الذي جعله أحد أبرز مساجد المدينة التاريخيَّة.

برج التلفاز الباكوي

تم بناء هذا البرج عام 1996 بارتفاع وصل 310 أمتار، ليكون بهذا أطول المنشآت العمرانيَّة في المدينة، وهو برج مخصص للبث التلفازي واللاسلكي.

وزارة الاتصالات السوفيتية هي من أطلقت هذا المشروع في سنة 1979م، وكان من المُخطط أن يتم الانتهاء منه في عام 1985م، لكن العمل توقَّف فترةً من الزمن لحين عودة الرئيس حيدر علييڤ إلى السلطة سنة 1993 م، فاستكمل على قدمٍ وساق حتّى انتهى بشكلٍ كامل عام 1996.

مسجد تازه‌بیر

إمام المسجد هو نفسه مفتي أذربيجان وما وراء القوقاز، الشيخ الله شکور پاشازاده ، ويعد مسجد تاريخي في أذربيجان، بدأ العمل في بناءه عام 1905، وصممه المهندس ظافر بك أحمدبكوڤ تحت رعاية المُحسنة نَبَت خانم عاشوربايوڤا، وبعد وفاتها توقف العمل لفترة قبل أن يُعيد إطلاقه ابنها.

انتهى بناء المسجد في 1914، وبعد 3 سنوات فقط من افتتاحه أغلقه البلاشفة بعد نجاح الثورة البلشفيَّة في روسيا سنة 1917م، وتم تدنيس المسجد في العقود الأولى من الحكم الشيوعي، حيث تحول إلى دار للسينما وإسطبل للمواشي، فيما أعيد افتتاحه مرة آخرى عام 1943 كمسجد جامع للعموم.

حمَام حجي قايب

يعد أحد الأماكن السياحية في باكو وأحد أبرز حمَّامات المدينة القديمة، حيث يعود تاريخ إنشاؤه للقرن الـ 15 و يقع حمَام حجي قايب في منطقة إشري شهر مُقابل برج العذراء. يُقسم المبنى إلى ثلاثة أقسام: غرفة تبديل الملابس وغرفة ارتداء الملابس وغرفة الاستحمام، وفيه بركة بوسط القاعة الرئيسيَّة تحوي مياهً دافئة في قسم منها ومياهً باردة في قسمٍ آخر.

سراي السعادة

قصرٌ قديم للمليونير الباكوي مُرتضى مُختاروف، تم بناؤه حلال 1911 و1912، إكرامًا لزوجته ليزا، صممه المهندس البولندي جوزيف پولشكو."