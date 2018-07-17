زلزال بقوة 5.3 درجة ضرب هاواي

باكو، 17 يوليو / تموز، (أذرتاج)

وقع زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر على بعد 5 كم غرب من بركان نشط على فوهة بركان هاليماوماو في جزر هاواي. وقع الزلزال في الساعة 11:42 بالتوقيت المحلي على عمق O.3 كم.

أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية (أذرتاج) نقلا عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أنه حدث انفجار صغير حول فوهة البركان.

يذكر أنه استيقظ بركان كيلويلا يقع على الجزيرة الكبيرة في جزر هاواي. وقد تم حرق أكثر من 500 منزل في الجزيرة.