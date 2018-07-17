صندوق النفط نقل 82.2 مليار مانات إلى ميزانية الدولة

باكو، 17 يوليو / تموز، (أذرتاج)

حوّلت شركة النفط الوطنية الأذربيجانية (سوكار) إلى ميزانية الدولة 82.2 مليار مانات حتى 1 يوليو للعام الجاري.

أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية (أذرتاج) نقلا عن المكتب الإعلامي لشركة النفط الوطنية الأذربيجانية أن سوكار دفعت إلى صندوق الضمان الاجتماعي الحكومي 4 مليارات و608 مليون مانات في الربع الأول للعام الجاري.