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    صندوق النفط نقل 82.2 مليار مانات إلى ميزانية الدولة

    ١٧.٠٧.٢٠١٨ [١٨:٤٢]

    باكو، 17 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    حوّلت شركة النفط الوطنية الأذربيجانية (سوكار) إلى ميزانية الدولة 82.2 مليار مانات حتى 1 يوليو للعام الجاري.

    أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية (أذرتاج) نقلا عن المكتب الإعلامي لشركة النفط الوطنية الأذربيجانية أن سوكار دفعت إلى صندوق الضمان الاجتماعي الحكومي 4 مليارات و608 مليون مانات في الربع الأول للعام الجاري.

    AZERTAG.AZ :صندوق النفط نقل 82.2 مليار مانات إلى ميزانية الدولة
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