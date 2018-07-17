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    فرق أناما تزور ضريح حيدر علييف ومقبرة الشهداء

    ١٧.٠٧.٢٠١٨ [١٧:٥‎١]

    باكو، 17 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    يمر 20 عاما على تأسيس الوكالة الوطنية لتطهير أراضي أذربيجان من الألغام (أناما). أسست الوكالة في 18 يوليو عام 1998 بمبادرة الزعيم الوطني حيدر علييف.

    أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية (أذرتاج) أن موظفو الوكالة تحت قيادة مدير أناما غضنفر أحمدوف قاموا بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة ووضع إكليلا وباقات من الزهور أمام ضريحه تخليدا لذكراه.

    كما وضعوا باقات من الزهور على قبر الأكاديمية ظريفا علييفا عالمة أمراض العيون الشهيرة تخليدا لذكراها.

    كما وضع باقات من الزهور على قبري رجل الدولة والشخصية الاجتماعية البارزة عزيز علييف والطبيب العالم تامرلان علييف.

    ثم زاروا مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها ووضعوا إكليلا من الزهور أمام نصب "المشعل الأبدي" إجلالا لذكراهم.

    AZERTAG.AZ :فرق أناما تزور ضريح حيدر علييف ومقبرة الشهداء
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