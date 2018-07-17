القبض على 4 آخرين متهمين بأحداث كنجة

كنجة، 17 يوليو، أذرتاج

تم القبض على 4 آخرين في 16 يوليو الجاري بتهم التورط في أحداث كنجة الواقعة في 3 و10 يوليو الحالي.

أفادت أذرتاج بيان صدر عن أجهزة إنفاذ القانون أن المواطن جيهون علي اكبر قربانوف احد المعتقلين الأربعة متهم بمتابعة رئيس السلطة التنفيذية لمدينة كنجة ائمار ولييف وغيره من الأشخاص الذين من المقرر تنفيذ اعمال إرهابية ضدهم في المستقبل ونقل معلومات حولهم الى يونس سفروف. وجاء فيه ان المعتقل قربانوف من أقرباء سفروف.

وأما المعتقلين الآخرين فهم من المشاركين الفاعلين لأعمال الشغب الواقعة في كنجة في 10 يوليو وقار رؤوف الله وردييف وعُلْوِي صلاح الدين حسنوف وعالم واحد يوسفوف الذي نظم نقل بضعة أشخاص ذوي السوابق من محافظة شمكير الى مدينة كنجة للمشاركة في أعمال الشغب الجماهيرية.