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    تحطم مروحية في كوريا الجنوبية

    ١٧.٠٧.٢٠١٨ [١٨:٣٦]

    باكو، 17 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    تحطمت مروحية في قاعدة بحرية قرب مدينة بوهانغ في جنوب شرقي كوريا الجنوبية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة يونهاب للأنباء أنه وفقا للمعلومات الأولية، قتل ثلاثة أشخاص على متن المروحية وأصيب أحد أفراد طاقم الطائرة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

    سقطت مروحية من طراز "إم يو إتش-1 مارينيون" من ارتفاع 10 أمتار حوالي الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي.

    وتم تشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحادث.

    AZERTAG.AZ :تحطم مروحية في كوريا الجنوبية
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