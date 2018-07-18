باكو، 18 يوليو / تموز، (أذرتاج) جرت اليوم مراسم استقبال رسمية لرئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا الذي يقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية أذربيجان. أفادت وكالة أذرتاج انه قد اصطف حرس الشرف في الساحة المزينة بأعلام أذربيجان وإيطاليا تكريما لمقدم الضيف الرفيع المستوى. واستقبل الرئيس إلهام علييف الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا. وقدم رئيس حرس الشرف تحية عسكرية للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف. ثم قدم رئيس حرس الشرف تحية عسكرية للرئيس الإيطالي. ثم تم عزف النشيدين الوطنيين الأذربيجاني والإيطالي. استعرض الرئيس إلهام علييف والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا أمام حرس الشرف. ورحب رئيس إيطاليا بالجنود الأذربيجانيين. وصافح الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا كبار المسئولين الأذربيجانيين، وكذلك صافح الرئيس إلهام علييف بدوره أعضاء الوفد المرافق للرئيس الإيطالي. واستعرض حرس الشرف أمام الرئيس الأذربيجاني والرئيس الإيطالي تحت أصداء النشيد العسكري. وفي ختام المراسم التقطت صورة تذكارية للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس جمهورية إيطاليا سيرجيو ماتاريلا.

AZERTAG.AZ : مراسم استقبال رسمية لرئيس إيطاليا في أذربيجان

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