    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيسان الأذربيجاني والإيطالي يدليان ببيان صحفي

    ١٨.٠٧.٢٠١٨ [١١:٤٤]

    باكو، 18 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    أدلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا ببيان صحفي عقب مراسم توقيع الوثائق الذي عقد اليوم.

    AZERTAG.AZ :الرئيسان الأذربيجاني والإيطالي يدليان ببيان صحفي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ١٨.٠٧.٢٠١٨ [١٠:٣٠]
    لقاء موسع بين الرئيسين الأذربيجاني والإيطالي
    ١٨.٠٧.٢٠١٨ [١٠:٠٦]
    لقاء على حدة بين رئيسي أذربيجان وإيطاليا
    ١٨.٠٧.٢٠١٨ [٠٩:٤٠]
    مراسم استقبال رسمية لرئيس إيطاليا في أذربيجان
    ١٣.٠٧.٢٠١٨ [١٥‎:٣٥‎]
    الرئيس الأذربيجاني يلتقي وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني (تحديث)