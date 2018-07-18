باكو، 18 يوليو / تموز، (أذرتاج) أدلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا ببيان صحفي عقب مراسم توقيع الوثائق الذي عقد اليوم.

AZERTAG.AZ : الرئيسان الأذربيجاني والإيطالي يدليان ببيان صحفي

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