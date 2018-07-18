لقاء على حدة بين رئيسي أذربيجان وإيطاليا

باكو، 18 يوليو / تموز، (أذرتاج)

أقيم اليوم لقاء على حدة بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا بعد انتهاء مراسم الاستقبال الرسمية في أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج أن الطرفين أعربا عن ارتياحهما للتطوير الناجح للعلاقات الثنائية بين أذربيجان وإيطاليا في المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها.

كما أعرب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا عن ثقته في أن زيارته إلى أذربيجان ستسهم في التوسع العلاقات الثنائية بين البلدين.

تم تبادل الآراء حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك أثناء الحديث.