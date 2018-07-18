باكو، 18 يوليو / تموز، (أذرتاج) عقد اليوم لقاء موسع بحضور الوفد تحت قيادة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا.

AZERTAG.AZ : لقاء موسع بين الرئيسين الأذربيجاني والإيطالي

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده