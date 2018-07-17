الرئيس الإيطالي في زيارة رسمية إلى أذربيجان
AzerTAg.az
١٧.٠٧.٢٠١٨ [٢٢:٣٣]
باكو، 18 يوليو / تموز، (أذرتاج)
وصل رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا في زيارة رسمية إلى جمهورية أذربيجان في 17 يوليو.
وقد اصطف حرس الشرف على أرض مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلتا الدولتين تكريما لمقدم الرئيس الإيطالي.
وكان في استقبال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا وبنته لورا ماتاريلا على أرض المطار النائب الأول لرئيس الوزراء الأذربيجاني يعقوب أيوبوف ونائب وزير الخارجية خلف خلفوف وغيره من المسئولين الرسميين.
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