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    زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب قرغيزستان

    ١٧.٠٧.٢٠١٨ [٢٣:٣٤]

    باكو، 18 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر قرغيزستان.

    أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية (أذرتاج) نقلا عن مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي أن مركز الزلزال يبعد نحو 54 على بعد كم من مدينة أوش وعلى عمق 35 كيلومترات.

    لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب قرغيزستان
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