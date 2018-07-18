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    توقيع وثائق بين أذربيجان وإيطاليا

    ١٨.٠٧.٢٠١٨ [١١:٤٢]

    باكو، 18 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    عقب انتهاء اللقاء الموسع أجريت مراسم توقيع وثائق بحضور الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا.

    أفادت وكالة أذرتاج أن رئيسة الجامعة الأذربيجانية للهندسة المعمارية والبناء قولجوهره محمدوفا ورئيسة قسم التصميم في جامعة ميلانو البوليتكنيكية سيلفيا بياردي وقعتا على "مذكرة تفاهم بين الجامعة الأذربيجانية للهندسة المعمارية والبناء وجامعة ميلانو البوليتكنيكية".

    وقع رئيس الشركة المساهمة المغلقة "السكك الحديدية الأذربيجانية" جاود قوربانوف ونائب رئيس شركة السكك الحديدية الإيطالية للتنمية الدولية كوفاني روكا على "مذكرة تفاهم بين الشركة المساهمة المغلقة "السكك الحديدية الأذربيجانية" وشركة السكك الحديدية الإيطالية الحكومية".

    وقع السفير الأذربيجاني لدى إيطاليا محمد أحمدزاده والسفير الإيطالي لدى أذربيجان أوكستو مساري على "الاتفاق الفني حول الطب البيطري بين وزارة الزراعة الأذربيجانية ووزارة الصحة الإيطالية".

    وقع السفير الأذربيجاني لدى إيطاليا محمد أحمدزاده والسفير الإيطالي لدى أذربيجان أوكستو مساري على "الإعلان المشترك حول التعاون في التعليم العالي بين وزارة التعليم الأذربيجانية ووزارة التعليم والجامعات والأبحاث الإيطالية".

    AZERTAG.AZ :توقيع وثائق بين أذربيجان وإيطاليا
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