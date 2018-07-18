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    هبوط اضطراري لطائرة متجهة من إسطنبول إلى نيجيريا

    ١٨.٠٧.٢٠١٨ [١٥‎:١٧]

    إسطنبول، 18 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    هبطت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية التركية من طراز "بوينج 737" اضطراريا بعد قليل من إقلاعها من مطار أتاترك الدولي في تركيا.

    عادت الطائرة المتجهة إلى عاصمة نيجيريا لاجوس على متنها 124 راكب إلى إسطنبول بسبب عطل في المحرك نتيجة اصطدام الطيور على الطائرة.

    انتهى الهبوط الاضطراري دون وقوع حادث.

    AZERTAG.AZ :هبوط اضطراري لطائرة متجهة من إسطنبول إلى نيجيريا
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    هبوط اضطراري لطائرة متجهة من إسطنبول إلى نيجيريا