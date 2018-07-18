هبوط اضطراري لطائرة متجهة من إسطنبول إلى نيجيريا
AzerTAg.az
١٨.٠٧.٢٠١٨ [١٥:١٧]
إسطنبول، 18 يوليو / تموز، (أذرتاج)
هبطت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية التركية من طراز "بوينج 737" اضطراريا بعد قليل من إقلاعها من مطار أتاترك الدولي في تركيا.
عادت الطائرة المتجهة إلى عاصمة نيجيريا لاجوس على متنها 124 راكب إلى إسطنبول بسبب عطل في المحرك نتيجة اصطدام الطيور على الطائرة.
انتهى الهبوط الاضطراري دون وقوع حادث.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٧.٠٧.٢٠١٨ [٢٣:٣٤]
١٧.٠٧.٢٠١٨ [١٨:٣٦]
١٧.٠٧.٢٠١٨ [١١:١٨]
١٨.٠٧.٢٠١٨ [٢٠:٤٨]
١٨.٠٧.٢٠١٨ [١٩:٢٢]
١٨.٠٧.٢٠١٨ [١٨:٥٥]
١٨.٠٧.٢٠١٨ [١٧:٥١]
١٨.٠٧.٢٠١٨ [١٢:٤١]
١٧.٠٧.٢٠١٨ [١٨:٤٢]
١٧.٠٧.٢٠١٨ [١٧:٣٠]
١٣.٠٧.٢٠١٨ [١٩:٤٨]
١٣.٠٧.٢٠١٨ [١٥:٥٠]
١٤.٠٦.٢٠١٨ [١٧:٢٣]
٠٨.٠٦.٢٠١٨ [١٩:٣٢]
٠٢.٠٧.٢٠١٨ [١٨:٠٧]
٢٦.٠٦.٢٠١٨ [١٥:٢١]
١٣.٠٦.٢٠١٨ [١٩:٥١]
١٣.٠٦.٢٠١٨ [١٨:٣٦]
٢٥.٠٦.٢٠١٨ [١٩:١٤]
١١.٠٧.٢٠١٨ [١٩:٤٣]
٠٧.٠٦.٢٠١٨ [١٢:٥٦]
٠٤.٠٦.٢٠١٨ [١٥:١٥]
١٠.٠٧.٢٠١٨ [١٩:٢٨]
٠٤.٠٧.٢٠١٨ [٢٠:٠٨]
٠٤.٠٧.٢٠١٨ [١٤:٢٧]
٠٢.٠٧.٢٠١٨ [١٧:٢٩]
١٦.٠٧.٢٠١٨ [١٤:٣٥]
١٤.٠٧.٢٠١٨ [١٥:٢٤]
١٣.٠٧.٢٠١٨ [١٦:٥٤]
١٢.٠٧.٢٠١٨ [١٥:٠٨]
١٨.٠٧.٢٠١٨ [١٣:٣٤]
١٧.٠٧.٢٠١٨ [١٨:٠٠]
١٧.٠٧.٢٠١٨ [١٧:٥١]
١٧.٠٧.٢٠١٨ [١٢:١٣]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك