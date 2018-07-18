تصريح مدرب قراباغ قبل مباراة الإياب بدوري الأبطال

باكو، 18 يوليو، أذرتاج

قال قربان قربانوف إننا نلعب ضد خصم قوي رغم فوزنا في المباراة الأولى وينبغي لنا ان نفكر كثيرا وتنتظرنا مباراة صعبة وهامة.

أفادت أذرتاج قربانوف المدير الفني لنادي قراباغ الأذربيجاني والمنتخب الأذربيجاني لكرة القدم قوله في تصريح قبل مباراة الإياب مع نادي أولمبيا السلوفيني في المرحلة الأولى التأهيلية بدوري أبطال أوروبا إن ما يهمني حاليا هو هذا اللقاء ويجب علينا ان نكون اكثر منتبهين وتدل تصريحات مدعية للخصم على قدومه الى باكو قدوما حاسما متمنيا وهذا يشير الى ادعائه بالفوز أيضا.

يذكر ان مباراة قراباغ – اولمبيا تنظيم في 18 يوليو اليوم الساعة 21:00 على ملعب توفيق بهراموف الجمهوري وسط باكو العاصمة بعد ان فاز قراباغ في مباراة الذهاب قبل أسبوع بهدف يتيم.

وفي حال تأهل قراباغ للمرحلة الثانية سيلتقي ببطل ألبانيا نادي كوكيسي الذي تغلب على خصمه المالطي واليتا في المرحلة الأولى.