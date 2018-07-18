الرئيس إلهام علييف: نحن على يقين من ان إيطاليا بوجهها رئيسة لمنظمة الامن والتعاون في أوروبا ستلعب دورا فاعلا في معالجة نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان

باكو، 18 يوليو، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف إننا على يقين من ان إيطاليا بوجهها رئيسة لمنظمة الامن والتعاون في أوروبا ستلعب دورا فاعلا في معالجة نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان.

أفادت أذرتاج عن الرئيس علييف قوله في تصريح صحفي أدلى به عقب اجتماع جمعه بنظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا اليوم في باكو إن السيد الرئيس قد أحطته علما بالنزاع وأعربت عن موقف أذربيجان من الأوضاع الحالية للمباحثات ونريد ان يجد هذا النزاع حلا لها عاجلا على أساس معايير القانون الدولي ومبادئه في اطار وحدة أراضي أذربيجان.

وابلغ الرئيس إلهام علييف ان أراضي أذربيجان التاريخية المعترف بها من جانب المجتمع الدولي قراباغ الجبلي والمحافظات السبع المطلة عليها تحت احتلال أرمينيا منذ السنوات الطويلة. ونتيجة سياسة الاحتلال والتطهير العرقي 20 في المائة من أراضي أذربيجان تحت الاحتلال ويعيش اكثر من مليون اذربيجاني حياة اللاجئين والمشردين. وارتكبت جرائم حربية ضد الشعب الأذربيجاني. ودمرت آثارنا التاريخية والدينية في الأراضي المحتلة. وقد بعثت منظمة الامن والتعاون في أوروبا مرتين بعثتي تقصي الحقائق الى المناطق المحتلة. وجاء في تقارير هاتين البعثتين ان جميع اثارنا التاريخية ومرافق البنية التحتية هدمت من قبل أرمينيا. وثمة قاعدة قانونية لحل النزاع. وتبنى مجلس الامن الدولي 4 قرارات قبل 25 سنة. وجاء في هذه القرارات ان قوات الاحتلال الأرميني يجب عليها ان تسحب من الأراضي المحتلة على الفور ودون قيد وشرط. وهذه القرارات سارية المفعول ويجب ضمان تنفيذ هذه القرارات. وللأسف ان أرمينيا لا تبالي هذه القرارات طوال السنين وتواصل سياستها الاحتلالية سعيا منها الى الحفاظ على الوضع الراهن. وقد ابانت البلاد المندوبة المشاركة في رئاسة مجموعة منسك التي تشتغل مباشرا بهذه القضية مرارا على مستوى الرؤساء ان الوضع الراهن مرفوض غير مقبول ويجب تغييره. ونحن نؤيد بهذا الموقف ونعتقد ان حل النزاع يجب اتخاذ خطوات من اجله عاجلا وسحب قوات الاحتلال الأرميني من أراضينا التاريخية.