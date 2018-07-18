الرئيس ماتاريلا: تخصص إيطاليا أهمية للتعاون مع أذربيجان على المستوى العالمي أيضا

باكو، 18 يوليو، أذرتاج

قال الرئيس سيرجيو ماتاريلا إن علاقاتنا ثمار تعاوننا الثنائي بالمستوى الجيد بين بلدينا. والقضايا المدرجة اليوم في جدول أعمالنا هي القضايا التي تعير اهتماما بجميع المجالات التي تحوي علاقاتنا الثنائية. لأن إيطاليا تعد أذربيجان شريكا موثوقا بها لها أيضا ولا سيما شريكا رئيسيا لها في هذه المنطقة.

أفادت أذرتاج عن ماتاريلا الرئيس الإيطالي قوله في تصريح صحفي أدلى به في مؤتمر صحفي عقده اليوم في باكو عقب اجتماع جمعه بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إن إيطاليا ترحب بعلمانية أذربيجان واحترامها بالتسامح الديني ترحابا كثيرا. ويؤيد الجانب الإيطالي بالأعمال المنفذة من قبل أذربيجان ضد تهديدات تتولد عن التطرف والتشدد.