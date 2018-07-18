الحوار السياسي والتعاون الشامل بين أذربيجان وإيطاليا في المستوى الرفيع

باكو، 18 يوليو، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني ائلمار محمدياروف بوزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي انزو مؤاويرو ميلانيسي في باكو.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الخارجية أن الوزيرين وصفا في اللقاء الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا لأذربيجان بمؤشر سافر للمستوى الرفيع للحوار السياسي والتعاون الشامل بين البلدين.

وذكر الوزير محمدياروف ان اللقاء الذي عقده الرئيس الإيطالي بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على هامش أول زيارة قام بها للبلد والمباحثات التي أجراها فيه ستعطي دفعة هامة لتشجيع التعاون في مجالات السياسة والاقتصاد التجاري والطاقة والثقافة والعلم والتعليم وغيرها. وأخذا منه لعين الاعتبار تولي إيطاليا هذا العام مهام رئيس لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تناول أهمية تخصيص روما اهتماما بعملية المباحثات الجارية لمعالجة النزاع الأرميني الأذربيجاني. واكد الوزير محمدياروف على تأييد المجتمع الدولي بسلامة أراضي أذربيجان داخل حدودها المعترف به على المستوى الدولي وبسيادتها عليها وعلى ضرورة معالجة النزاع على أساس هذه المبادئ وفقا لمطالب قرارات مجلس الأمن الدولي. وأعاد الوزير للذاكرة ان إيطاليا شريك تجاري رئيسي لأذربيجان معبرا عن يقينه من ان تشغيل ممر الجنوب للغاز سيخدم المزيد من تطوير العلاقات.

وعبر انزو مؤاويرو ميلانيسي عن الارتياح من زيارته للبلد. وقال إن إيطاليا تؤيد كذلك بتوسيع أذربيجان تعاونها مع الاتحاد الأوروبي بجانب العلاقات الثنائية.

وأجري في اللقاء تبادل الآراء حول سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.