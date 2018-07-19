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    انخفاض سعر برميل النفط

    ١٩.٠٧.٢٠١٨ [١١:٣٨]

    باكو، 19 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    يستمر انخفاض أسعار برميل النفط في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 73.14 دولارا بانخفاض مسجل عند 0.20 دولارا.

    تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 72.77 دولارا في بورصة لندن بعد انخفاضها قدر 0.13 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 68.73 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد انخفاضها 0.03 دولارا.

    AZERTAG.AZ :انخفاض سعر برميل النفط
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