انعقاد ملتقى الأعمال الإيطالي الأذربيجاني في باكو
AzerTAg.az
١٩.٠٧.٢٠١٨ [١٠:٣٦]
باكو، 19 يوليو / تموز، (أذرتاج)
انعقد ملتقى الأعمال الإيطالي الأذربيجاني في مركز حيدر علييف بباكو في 19 يوليو.
أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية (أذرتاج) أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية إيطاليا سيرجيو ماتاريلا شاركا في ملتقى الأعمال.
كما حضرت السيدة الأولى مهربان علييفا وبنت الرئيس الإيطالي لورا ماتاريلا الملتقى.
القى الرئيسان كلمة في الملتقى.
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