الرئيس الإيطالي يزور مقبرة الشهداء

باكو، 19 يوليو / تموز، (أذرتاج)

قام رئيس جمهورية إيطاليا سيرجيو ماتاريلا اليوم بزيارة مقبرة الشهداء وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج انه قد اصطف حرس الشرف على شرف الرئيس الإيطالي.

وزار رئيس إيطاليا سيرجيو ماتاريلا مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا من اجل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها.

ووضع رئيس جمهورية إيطاليا إكليلا من الزهور أمام نصب "المشعل الأبدي".

وتم عزف النشيدين الوطنيين الإيطالي والأذربيجاني.

ثم شاهد رئيس جمهورية إيطاليا سيرجيو ماتاريلا منظر العاصمة الأذربيجانية باكو من أعلى مكان بها وقدمت له معلومات عن تاريخ مقبرة الشهداء وأعمال البناء والتشييد الجارية في المدينة.