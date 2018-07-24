إجراء المراقبة في خط الجبهة

باكو، 24 يوليو / تموز، (أذرتاج)

يخطط في 25 يوليو / تموز إجراء مراقبة في خط الجبهة الواقع بمحافظة طوفوز الأذربيجانية وذلك وفقا لصلاحية المبعوث الشخصي للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوربي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أنه سيقوم بالمراقبة في الجانب الأذربيجاني المساعدان الميدانيان للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوربي جينادي بتريكا ومرتين شوستر.

وسيقوم بالمراقبة في الجانب المقابل من خط الجبهة المساعدون الميدانيون للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوروبي ميخائيل أولاري وأقنيين يوفيج وسايمون تيلر.