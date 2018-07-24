مجموعة الأزمات الدولية تؤكد استهانة القيادة الجديدة في أرمينيا بحل نزاع قراباغ الجبلي

باكو، 24 يوليو، أذرتاج

قيادة أرمينيا الجديدة تستهين بحل مشكلة قراباغ الجبلي المستمرة منذ 30 سنة وتحافظ على موقف يريفان التي تتمسك به منذ السنوات الطويلة في تسوية هذا النزاع.

أفادت أذرتاج أن التقرير الثاني لعام 2018 المنشور على الموقع الرسمي لمجموعة الازمات الدولية ينتقد فيه بموقف غير بناء لرئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان من تسوية مشكلة قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان. وجاء فيه ان الموقف اللامبالي للحكومة الارمينية التي تشتغل حاليا بحل المشاكل الداخلية من تسوية نزاع قراباغ الجبلي قد يسبب بزيادة التوتر. وغياب أي تقدم في حل النزاع من شأنه ان يجبر أذربيجان على استعادة أراضيها المحتلة بالطريق العسكري.

كما يفيد التقرير ان باكو قلقة من الغموض المستمر منذ الفترة الطويلة مع الإشارة الى احتمال تعزيز هذا نية تغيير الوضع الراهن. ويشدد التقرير في الوقت ذاته على تأدية إعادة اشتعال النزاع الى عواقب وخيمة منوها الى ان الحكومة الارمينية التي ترفض تراجعا يجب عليه ان يفكر في مصير 300 الف مسالم مقيم في مناطق الحدود ومن ضمنهم 150 الف ارميني مستوطن بمناطق قريبة من الصواريخ والمدفعية لدى أراضي أذربيجان المحتلة.