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    أوكرانيا: العثور على فطر عملاق بوزن نحو 18 كيلو

    ٢٤.٠٧.٢٠١٨ [١٥‎:٥‎٩]

    كييف، 24 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    تم العثور على فطر عملاق وزنه حوالي 18 كيلو في محافظة بيلو تشيركوفسكي بإقليم كييف.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الصحافة المحلية أن سكان قرية دروزدي عثروا على فطر عملاق بوزن 17.75 كيلوغراما أثناء جمع الفطريات في الغابة.

    أفاد السجل الوطني الأوكراني ان هذا اول فطر تم العثور عليه في البلد بهذا الوزن والحجم. ويجري العمل لتسجيل هذا الفطر في كتاب الأرقام القياسية.

    AZERTAG.AZ :أوكرانيا: العثور على فطر عملاق بوزن نحو 18 كيلو
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