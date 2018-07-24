باكو، 24 يوليو / تموز، (أذرتاج) توجه القناصون الأذربيجانيون إلى بيلاروس للمشاركة في مسابقة "حد قناصة" في إطار "الألعاب العسكرية الدولية 2018". أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أن المسابقة ستقام في مدينة بريست لجمهورية بيلاروس.

AZERTAG.AZ : توجه القناصين الأذربيجانيين إلى بيلاروسيا

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده