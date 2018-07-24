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    توجه القناصين الأذربيجانيين إلى بيلاروسيا

    ٢٤.٠٧.٢٠١٨ [١٦:١٤]

    باكو، 24 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    توجه القناصون الأذربيجانيون إلى بيلاروس للمشاركة في مسابقة "حد قناصة" في إطار "الألعاب العسكرية الدولية 2018".

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أن المسابقة ستقام في مدينة بريست لجمهورية بيلاروس.

    AZERTAG.AZ :توجه القناصين الأذربيجانيين إلى بيلاروسيا
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