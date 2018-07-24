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    وزير خارجية تركيا يزور ضريح حيدر علييف ومقبرة الشهداء – إضافة

    ٢٤.٠٧.٢٠١٨ [١٧:٢٨]

    باكو، 24 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    قام اليوم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة في المقابر الفخرية ووضع إكليلا من الزهور أمامه تخليدا لذكراه.

    أفادت وكالة أذرتاج أن الضيف وضع باقات من الزهور على قبر الأكاديمية ظريفا علييفا عالمة أمراض العيون الشهيرة تخليدا لذكراها.

    ثم زار الوزير مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها تخليدا لذكراهم ووضع إكليلا من الزهور أمام نصب "الشعلة الخالدة".

    ثم شاهد الوزير التركي منظر العاصمة الأذربيجانية باكو من أعلى نقطة بها وقدمت له معلومات عن أعمال البناء والترميم الجارية فيها.

    وبعد ذلك زار الوزير النصب التذكاري إحياء لذكرى الجنود الأتراك الذين استشهدوا في سبيل استقلال أذربيجان في مقبرة الشهداء ووضع باقات من الزهور أمامه.

    وفي تصريح صحفي له قال مولود جاويش اوغلو إنه يقوم بزيارة خارجية أولى له لأذربيجان تقليديا عقب تشكيل حكومة جديدة في تركيا. وأعاد للذاكرة ان رجب طيب اردوغان قد سبق ان قام بزيارة اولى خارج البلد له إثر انتخابه رئيسا لتركيا لأذربيجان قبل بضعة أيام مشيرا الى أهمية ذلك.

    وابلغ جاويش اوغلو ترقب زيارتين لأذربيجان من جانب رئيس البرلمان التركي ووزير الدفاع.

    ونوه الوزير التركي الى قيامه بمناقشات خلال زيارته هذه حول العلاقات بين البلدين.

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