برويز شاهبازوف: تم تنفيذ 75 % من أعمال خطوط أنابيب "تاب"

باكو، 24 يوليو / تموز، (أذرتاج)

تم تنفيذ 75 في المئة من أعمال خط أنابيب الغاز "تاب" المتعلق بنقل غاز أذربيجان الطبيعي إلى أوروبا عبر البحر الأدرياتيكي، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف.

تم تنفيذ مشاريع "شاه دنيز -2" و"خط أنابيب جنوب القوقاز" و"تاناب" بنجاح و75 في المائة من أعمال خطوط أنابيب "تاب".

يذكر أن ممر الغاز الجنوبي والغاز الأذربيجاني يكسب أهمية كبيرة بالنسبة لبلغاريا. من المتوقع أن يتم تشغيل الموصل الداخلي اليوناني والبلغاري في الوقت المناسب. سيوفر الغاز الطبيعي الأذربيجاني 40 في المائة من احتياجات بلغاريا من الغاز.