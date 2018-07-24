جمعية اتحادات كرة القدم يقرر تنظيم دوري الدرجة الأولى من أندية الدوري الممتاز الرديفة

باكو، 24 يوليو، أذرتاج

عقدت اللجنة التنفيذية للجمعية الأذربيجانية لاتحادات كرة القدم لكرة القدم في 24 يوليو اليوم اجتماعا لها بالمبنى الإداري للاتحاد.

أفادت أذرتاج أن اللجنة قررت بعد المناقشات بتنظيم دوري الدرجة الأولى ابتداء من الموسم الـ2018/2019 المستهل بمشاركة الأندية الرديفة للأندية المشاركة في الدوري الممتاز و6 أو 4 أندية شاركت في دوري الدرجة الأولى بالموسم الماضي.

وتنص قواعد اللاعبين المشاركين في الدوري على ان يملك كل ناد 4 لاعبين دون الحد في السن و6 لاعبين من مواليد 1998 او أشبّ ولاعبا من مواليد 2001 او أشب بتمكين النادي من امتلاك لاعبين اثنين من الأجانب طوعا من 4 لاعبين لا يفرض عليهم حد السن.