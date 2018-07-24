رئيس البرلمان التركي ووزير الدفاع التركي يزوران أذربيجان
AzerTAg.az
٢٤.٠٧.٢٠١٨ [٢٠:٣١]
باكو، 24 يوليو، أذرتاج
من المرتقب ان يقوم رئيس البرلمان التركي بن علي يلدريم ووزير الدفاع الوطني التركي خلوصي أكار بزيارتين لأذربيجان.
أفادت أذرتاج عن مولود جاويش اوغلو وزير الخارجية التركي قوله في مؤتمر صحفي منعقد مشتركا مع نظيره الأذربيجاني ائلمار محمدياروف في باكو 24 يوليو اليوم "إننا شقيقان ولنا تقاليد جميلة واحداها أن كل زيارة أولى عقب الانتخابات المقامة في كلا البلدين تقام لتركيا وأذربيجان".
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