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    النفط الأذربيجاني يباع بقيمة أكثر من 75 دولارا

    ٢٥‎.٠٧.٢٠١٨ [١١:٠٥‎]

    باكو، 25 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    انخفض سعر النفط الأذربيجاني جزئيا.

    أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 75.12 دولارا بعد انخفاضه 0.10 دولارا.

    AZERTAG.AZ :النفط الأذربيجاني يباع بقيمة أكثر من 75 دولارا
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