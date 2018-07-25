باكو، 25 يوليو / تموز، (أذرتاج) انخفض سعر النفط الأذربيجاني جزئيا. أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 75.12 دولارا بعد انخفاضه 0.10 دولارا.

AZERTAG.AZ : النفط الأذربيجاني يباع بقيمة أكثر من 75 دولارا

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