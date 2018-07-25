النفط الأذربيجاني يباع بقيمة أكثر من 75 دولارا
AzerTAg.az
٢٥.٠٧.٢٠١٨ [١١:٠٥]
باكو، 25 يوليو / تموز، (أذرتاج)
انخفض سعر النفط الأذربيجاني جزئيا.
أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 75.12 دولارا بعد انخفاضه 0.10 دولارا.
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