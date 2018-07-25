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    أذربيجان: توقيف باكستاني و3 عراقيين حاولوا عبور الحدود بالوثائق المزورة

    ٢٥‎.٠٧.٢٠١٨ [١٣:٠١]

    باكو، 25 يوليو (أذرتاج).

    قام أفراد جهاز حرس الحدود الأذربيجاني بتوقيف اقبال مودثار حامل الجنسية الباكستانية (مواليد عام 1982) في 19 يوليو في مطار حيدر علييف الدولي أثناء محاولته السفر إلى إسطنبول، ذلك بسبب كشف علامات التزوير في جوازه المقدم. واتضح أن التأشيرة الدائمة اليونانية فيها مزورة.

    كذلك تم توقيف 3 مواطنين عراقيين وهم الدهوكي شروان بشير يوسف (مواليد 1978) والدهوكي سهند شروان بشير (مواليد 2002) والدهوكي محمد شروان بشير (مواليد 2009) في مطار حيدر علييف الدولي في 20 يوليو اثناء محاولتهم السفر الى فرانكفورت من باكو، بسبب تقديمهم تأشيرات شنغن المزورة المخصوصة لألمانيا.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: توقيف باكستاني و3 عراقيين حاولوا عبور الحدود بالوثائق المزورة
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    أذربيجان: توقيف باكستاني و3 عراقيين حاولوا عبور الحدود بالوثائق المزورة أذربيجان: توقيف باكستاني و3 عراقيين حاولوا عبور الحدود بالوثائق المزورة أذربيجان: توقيف باكستاني و3 عراقيين حاولوا عبور الحدود بالوثائق المزورة أذربيجان: توقيف باكستاني و3 عراقيين حاولوا عبور الحدود بالوثائق المزورة أذربيجان: توقيف باكستاني و3 عراقيين حاولوا عبور الحدود بالوثائق المزورة أذربيجان: توقيف باكستاني و3 عراقيين حاولوا عبور الحدود بالوثائق المزورة أذربيجان: توقيف باكستاني و3 عراقيين حاولوا عبور الحدود بالوثائق المزورة