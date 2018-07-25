روسنفت تنوي بدء مشاريع نفطية في شمال العراق

باكو، 25 يوليو / تموز، (أذرتاج)

تنوي شركة "روسنفت" أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا البدء بمشروعات لأنشطة المنبع في حكومة إقليم كردستان العراق.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة تاس للأنباء أنه التقى رئاسة شركة "روسنفت" مع بعض المسؤولين من اتجاه دهوك في شمال العراق.

وفقا للاتفاقية الموقعة بين الجانبين في أكتوبر من العام الماضي، نوقشت مسائل بدء مشاريع حول تطوير بعض حقول النفط واستخراج النفط والغاز الطبيعي في المنطقة بحلول نهاية هذا العام.

يذكر أن شركة "روزنفت" أعلنت أنها توصلت إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان العراق لبدء البحث عن النفط في 5 حقول بشمال العراق. ولكن بغداد الرسمية قالت إن هذه العقود غير صالحة.